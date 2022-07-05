Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США

"Рад, что наша следующая встреча состоялась в символическом месте - в бакинском аэропорту. Именно отсюда в Украину из Азербайджана отправляется очередная гуманитарная помощь. Выражаю искреннюю благодарность дружественному Азербайджану, всему азербайджанск

С начала российско-украинской войны Азербайджан направил Украине 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов на сумму 20 млн долларов США.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Рад, что наша следующая встреча состоялась в символическом месте - в бакинском аэропорту. Именно отсюда в Украину из Азербайджана отправляется очередная гуманитарная помощь. Выражаю искреннюю благодарность дружественному Азербайджану, всему азербайджанскому народу за столь важную гуманитарную помощь Украине", -заявил посол.

По словам дипломата, это не просто формальный жест: "Азербайджан направляет критически важную помощь мирным жителям Украины, ставших целью агрессора. Сюда входят различные лекарства, медицинское оборудование. Отрадно, что поставки гуманитарной помощи в Украину вышли на новый уровень”.

Посол выразил благодарность исполнительной власти Сумгайыта за оказание помощи городу-побратиму Черкассы: “Эта инициатива послужила примером для других городов и регионов Азербайджана, которые начали активно направлять помощь Украине. Это настоящий жест дружбы между народами Украины и Азербайджана. Вы знаете, что уже более четырех месяцев Украина сопротивляется военной агрессии России. К сожалению, враг не жалеет детей, женщин и стариков. Они целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры Украины, убивают мирных жителей. Мы понимаем, что целью Кремля является не просто захват части украинской территории, а истребление украинской нации. Именно поэтому каждый гражданин Украины понимает, что если мы перестанем бороться, то Украина может исчезнуть с карты мира. Это геноцид украинского народа. Мы верим в дружбу между народами Украины и Азербайджана. Мы верим в Вооруженные силы Украины. Мы верим в победу Украины. Да здравствует Украина! Да здравствует Азербайджан! Если я не ошибаюсь, это 7-й или 8-й самолет. Я потерял счет. Помощь осуществляется как наземным, так и воздушным транспортом. Главное, чтобы процесс проходил регулярно, потому что по мере того, как война затягивается, эта помощь становится еще более важной”.