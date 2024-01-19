Посол: Поставки Францией оружия в Армению не идет на пользу мирному договору

Поставки Францией оружия в Армению является недальновидной политикой, а также вредит мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Поставки Францией оружия Армении говорит о недальновидности политики, проводимой Парижем. Кроме того, это вредит мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), об этом заявил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

"Мы считаем эту политику очень недальновидной. Франция должна скорее поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, чем способствовать новой войне", - сказал он.

По мнению посла, неразумно и не прагматично со стороны Франции приносить в жертву европейские интересы ради внутриполитических.

В материале подчеркивается, что причина солидарности Франции с Арменией заключается в том, что во Франции проживает большая армянская диаспора, насчитывающая около 600 000 человек: "Армянская община во Франции считается хорошо организованной и влиятельной во внутренней политике... После 44-дневной войны 2020 года, в ходе которой Азербайджан вернул себе значительную часть оккупированных Арменией территорий, Франция также публично дистанцировалась от Азербайджана". Агаев подчеркнул, что с тех пор между двумя странами существует напряженность.

Посол напомнил о том, что относительно недавно Сенат Франции вновь принял антиазербайджанскую резолюцию.

"Мы считаем это несправедливым и не соответствующим международному праву", - сказал Агаев.