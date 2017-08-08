Посол: После визита премьер-министра Пакистана в Баку пакистано-азербайджанские отношения расширилсь

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ После визита премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Азербайджан в октябре прошлого года отношения между Пакистаном и Азербайджаном расширились, были совершены ряд визитов высокопоставленных лиц, включая рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан на саммит организации ОЭС.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

По его словам, в рамках визита была проведена встреча президента Азербайджана с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, на котором была достигнута договоренность об увеличении уровня товарооборота, расширении бизнес-связей. В этой связи дипломат напомнил о различных визитах, совершенных между двумя странами за последние несколько месяцев, а также о подписанных документах.

Посол также напомнил, что 9-12 октября в Карачи пройдет выставка "Expo Pakistan", на которую также приглашена AZPROMO. С. Хан Мохманд выразил надежду, что Азербайджан примет участие в этой выставке.