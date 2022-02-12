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Посол посетил ветеранов, проходящих лечение в Турции

Посол посетил ветеранов, проходящих лечение в Турции Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил ветеранов (гази), проходящих лечение в Турции.
Внешняя политика
12 февраля 2022 г. 17:14
Посол посетил ветеранов, проходящих лечение в Турции

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил ветеранов (гази), проходящих лечение в Турции.

Как передает Report, об этом сообщается на Twitter странице азербайджанского посольства в Турции.

"Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и военный атташе полковник Мушвиг Мамедов посетили наших ветеранов Вахида Иманлы, Ягуба Гяхраманлы, Гисмета Гашимова, Самурата Ибрагимова и Хаяла Гурбанова, проходящих лечение в Стамбульском хирургическом медицинском центре при поддержке фонда YASHAT", - отмечается в твите.

Посол и военный атташе в больнице Коджаели Роматем также посетили ветеранов (гази) Шахида Ибрагимова, Шамси Мамедова, Хабиба Намазова, Замира Османова, Алы Гадирли, Джавада Гялендерли, Кямрана Гяйбалиева, Хасрата Гулиева, Нурлана Тагиева, Равана Азизова, в Стамбульской больнице Авиценны Вадима Мусаева, Сеймура Алиева, Эльнура Искандерли, Эльвина Гасымова, Намига Гасымзаде, Эмина Ибадова , Намига Салаева, в больнице Роматем в Бурса Афсара Атаханлы, Турана Ахмедзаде, Самира Алиева, Валеха Исаева, Бахтияра Исмаилова, Рама Исмаилова, Эльмара Насирова, Самира Оруджева, Эмиля Годжаева, Эльшана Ханалиева, Азима Гафарова, Кянана Насирова и Эхтирама Мусаева.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Türkiyədə müalicə alan qaziləri ziyarət edib

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