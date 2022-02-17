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Посол: Польские архитекторы оставили свой след в истории Баку

Посол: Польские архитекторы оставили свой след в истории Баку В XIX-XX веках польские архитекторы оставили значимый след в истории Баку.
Внешняя политика
17 февраля 2022 г. 12:21
Посол: Польские архитекторы оставили свой след в истории Баку

В XIX-XX веках польские архитекторы оставили значимый след в истории Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски на мероприятии, посвященном польскому архитектурному наследию в Баку.

Посол отметил, что за 30 лет отношения Азербайджана и Польши развивались в политической, социальной и культурных сферах, и развитие этого сотрудничества имеет особую важность для Польши.

"Польские архитекторы оставили след в создании значимых зданий для столицы Азербайджана. Теперь это одна из причин, что привлекает польских туристов в Азербайджан, где они могут не только познакомиться с польским наследием, а также прочувствовать атмосферу того времени. Мы надеемся, что культурные связи с Азербайджаном будут развиваться и впредь", - заявил посол.

Заместитель министра культуры Севда Маммедалиева в свою очередь напомнила, что в этом году Азербайджан и Польша отмечают 30-летие установления дипотношений, и сегодняшнее мероприятие является свидетельством тесных культурных связей между странами.

По словам исполнительного директора Бюро по туризму Флориана Зенгшмида, подготовлен специальный тур и карта, по которым посещающие Баку туристы могут познакомиться с польским архитектурным наследием. Он отметил, что польские архитекторы участвовали в возведении таких зданий, как Дворец счастья в Баку, президиума Академии наук и др.

"Надеюсь, в будущем польские туристы, а также туристы из других стран смогут воспользоваться этим туром", заявил Зенгшмид.

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Версия на английском языке Ambassador: Polish architects left their mark on history of Baku

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