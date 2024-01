Посол Польши почтил память жертв трагедии 20 Января

Посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски посетил Аллею шехидов, где почтил память жертв трагедии 20 Января.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Польши в социальной сети "Х".

"По случаю предстоящего Национального дня траура - 20 Января посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски почтил память погибших на Аллее шехидов в Баку, возложив цветы от имени польских властей", - говорится в публикации.