Посол: Поддержка Турции в Отечественной войне предотвратила вмешательство внешних сил

После Второй Карабахской войны Армения не ответила на призывы Азербайджана к миру, не отказалась от своих реваншистских намерений.

После Второй Карабахской войны Армения не ответила на призывы Азербайджана к миру, не отказалась от своих реваншистских намерений.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова, посвященной Дню Победы.

В статье говорится, что Азербайджан сразу после войны предложил Армении мир, выразив намерение наладить связи и реализовать региональные проекты: "К сожалению, армянские власти, живущие иллюзиями о "Великой Армении от моря до моря", не отказались от реваншистских намерений. Армения, которая не выполнила требования трехстороннего заявления и не вывела оставшиеся части своей армии с суверенных земель Азербайджана, продолжала устанавливать мины на наших территориях. В результате от этих мин погибли 337 гражданских и военных лиц".

Мамедов подчеркнул, что политическая и моральная поддержка, оказанная братской Турцией, солидарность турецкого народа укрепили силу азербайджанского народа: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие официальные лица неоднократно посещали Азербайджан во время войны и выражали свою поддержку. Все это предотвратило вмешательство в процесс внешних сил, стоящих за Арменией. Историческая победа изменила геополитическую картину в регионе и создала новую реальность. Азербайджано-турецкие отношения стали примером для всего тюркского мира. Открытие коридора, который свяжет Турцию с другими тюркскими государствами в ближайшем будущем, будет способствовать дальнейшему развитию этого единства".