Посол: Поддерживаем усилия Азербайджана по удовлетворению нужд армянских жителей Карабаха

Мы поддерживаем усилия Азербайджана в рамках его суверенитета и территориальной целостности по удовлетворению нужд армянского населения, проживающего в Карабахском экономическом регионе.

Мы поддерживаем усилия Азербайджана в рамках его суверенитета и территориальной целостности по удовлетворению нужд армянского населения, проживающего в Карабахском экономическом регионе.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в Х (ранее Twitter) посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

"Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо поддерживать усилия в гуманитарной сфере дружественного и братского Азербайджана в рамках территориальной целостности и суверенитета, а также избегать заявлений и действий, которые еще больше усугубляют ситуацию", - подчеркнул дипломат.