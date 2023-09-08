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Посол: Поддерживаем усилия Азербайджана по удовлетворению нужд армянских жителей Карабаха

Посол: Поддерживаем усилия Азербайджана по удовлетворению нужд армянских жителей Карабаха Мы поддерживаем усилия Азербайджана в рамках его суверенитета и территориальной целостности по удовлетворению нужд армянского населения, проживающего в Карабахском экономическом регионе.
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 21:44
Посол: Поддерживаем усилия Азербайджана по удовлетворению нужд армянских жителей Карабаха

Мы поддерживаем усилия Азербайджана в рамках его суверенитета и территориальной целостности по удовлетворению нужд армянского населения, проживающего в Карабахском экономическом регионе.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Х (ранее Twitter) посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

"Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо поддерживать усилия в гуманитарной сфере дружественного и братского Азербайджана в рамках территориальной целостности и суверенитета, а также избегать заявлений и действий, которые еще больше усугубляют ситуацию", - подчеркнул дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycanın Qarabağın erməni sakinlərinə yardım səylərini dəstəkləyirik"

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