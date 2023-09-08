Посол: Поддерживаем усилия Азербайджана по удовлетворению нужд армянских жителей Карабаха
Посол: Поддерживаем усилия Азербайджана по удовлетворению нужд армянских жителей КарабахаМы поддерживаем усилия Азербайджана в рамках его суверенитета и территориальной целостности по удовлетворению нужд армянского населения, проживающего в Карабахском экономическом регионе.
Мы поддерживаем усилия Азербайджана в рамках его суверенитета и территориальной целостности по удовлетворению нужд армянского населения, проживающего в Карабахском экономическом регионе.
Как передает Report, об этом написал на своей странице в Х (ранее Twitter) посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.
"Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо поддерживать усилия в гуманитарной сфере дружественного и братского Азербайджана в рамках территориальной целостности и суверенитета, а также избегать заявлений и действий, которые еще больше усугубляют ситуацию", - подчеркнул дипломат.
Dışişleri Bakanı @Bayramov_Jeyhun, CB Yrd. @HikmetHajiyev ve Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Elçin Emirbayov tarafından Karabağ’daki mevcut duruma ilişkin Azerbaycan’daki diplomatik misyonlar için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldık.