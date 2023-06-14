Посол: Подчинение французских депутатов радикалам во вред жизни армянского народа, что опасно для демократии

Подчинение французских депутатов избирательному давлению определенных радикальных и националистических групп в ущерб жизненно важным и национальным интересам армянского народа, что опасно для демократии и мира.

Подчинение французских депутатов избирательному давлению определенных радикальных и националистических групп в ущерб жизненно важным и национальным интересам армянского народа, что опасно для демократии и мира.

Как сообщает Report , такое мнение содержится в ответном письме посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой на статью, опубликованную 13 июня 2023 года во французской газете Le Figaro депутатами-республиканцами:

"Le Figaro 12 июня 2023 года в 20:20 на своей интернет-странице и в выпуске газеты от 13 июня 2023 года под названием "Обращение правых республиканцев в поддержку Нагорного Карабаха", подписанное более чем 170 депутатами-республиканцами, содержит неточную информацию, наносящую ущерб чести всех азербайджанцев во Франции, где я работаю в качестве посла.

"Сигнал тревоги", инициированный депутатами-республиканцами, основан на дезинформации и служит интересам маргинальных и радикальных сил, которые выступают с этими мифами, с целью предотвратить установление прочного мира в Южном Кавказе.

Л.Абдуллаева отметила, "в то время как у нас впервые за последние 30 лет появилась историческая возможность достичь мира между Арменией и Азербайджаном, открыть новую страницу для развития и сотрудничества во всем регионе, эти радикальные силы занимают деструктивную позицию только с целью обеспечения своего политического присутствия".

Она подчеркнула, что упомянутая в статье Лачынская дорога является частью суверенной территории Азербайджанской Республики и расположена между Лачынским районом и городом Ханкенди Азербайджанской Республики. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному Азербайджанской Республикой, Арменией и Российской Федерацией, лачынская дорога предназначена исключительно для гуманитарных целей:

"Однако эта дорога использовалась Арменией в незаконных военных и коммерческих целях, в частности, для передвижения личного состава Вооруженных сил и перевозки боеприпасов, незаконное размещение которых продолжается на территории Азербайджана. Кроме того, граждане третьих стран незаконно проникли на территорию Азербайджанской Республики через Лачынский коридор с сомнительными целями, такими как подготовка и привлечение в свои ряды террористов.

Так называемое "закрытие" Азербайджаном Лачынского коридора отнюдь не отражает действительности. Азербайджанской Республикой на границе с Арменией был создан пункт пропуска, который действует 24/7 и используется азербайджанскими жителями армянского происхождения. Как свидетельствуют многочисленные видео и фотографии, опубликованные в СМИ, Азербайджан обеспечивает свободное и безопасное движение в обоих направлениях. В связи с этим в постановлении Международного суда от 22 февраля 2023 года нет упоминания о так называемом "закрытии", заявленном армянской стороной, что доказывает, что это ложное обвинение не имеет под собой никаких оснований. Согласно решению суда, Азербайджан создал на своей национальной территории контрольно-пропускной пункт с целью обеспечения свободного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачынской дороге в обоих направлениях.

Кроме того, этот призыв представителей правых "республиканцев" полностью противоречит нынешней политике правительства Армении. Премьер-министр Никол Пашинян несколько раз, особенно во время саммита Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года, делал заявления о признании суверенитета Азербайджана в Карабахе. Эта позиция также была подтверждена президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем в заявлении, сделанном по итогам встречи в Брюсселе 14 мая.

Прочный мир является абсолютной необходимостью для будущего всех народов в регионе, в том числе армянского народа, и только уважение к международному праву и взятым на себя обязательствам может привести нас к этой цели, к которой мы очень близки в этот исторический момент:

"Предлагаю вам встретиться с нами для того, чтобы лично обсудить эти вопросы и убедить вас в стремлении Азербайджана к построению прочного мира".

