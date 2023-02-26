Посол почтил память Ходжалинской трагедии стихотворением турецкого поэта

"Мы уважением чтим светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида, убитых армянами 26 февраля 1992 года".
Как сообщает Report, об этом в
Он также поделился стихотворением турецкого поэта Абдуррахима Каракёча о Ходжалинской трагедии.
26 Şubat 1992’de ermeniler tarafından katledilen— Cahit Bağcı (@cahitbagci)
#HocalıKatliamıkurbanlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
“Bahtına ağlayan Azeri kızı⁰Sen Karabağ dersin,ben karayazı⁰Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı⁰Sanma ki dertlerin azı bizdedir⁰Sizdeki yaranın özü bizdedir…”+
pic.twitter.com/RUP5Lr0Rja February 26, 2023