Посол почтил память Ходжалинской трагедии стихотворением турецкого поэта

"Мы уважением чтим светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида, убитых армянами 26 февраля 1992 года".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Он также поделился стихотворением турецкого поэта Абдуррахима Каракёча о Ходжалинской трагедии.