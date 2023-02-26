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Посол почтил память Ходжалинской трагедии стихотворением турецкого поэта

Посол почтил память Ходжалинской трагедии стихотворением турецкого поэта "Мы уважением чтим светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида, убитых армянами 26 февраля 1992 года".
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 11:29
Посол почтил память Ходжалинской трагедии стихотворением турецкого поэта

"Мы уважением чтим светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида, убитых армянами 26 февраля 1992 года".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Он также поделился стихотворением турецкого поэта Абдуррахима Каракёча о Ходжалинской трагедии.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Xocalı faciəsini türkiyəli şairin şeiri ilə anıb

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