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Посол по особым поручениям: Посредничество Франции в МГ ОБСЕ спровоцировало войну в Карабахе

Посол по особым поручениям: Посредничество Франции в МГ ОБСЕ спровоцировало войну в Карабахе Раньше роль ЕС была фактически монополизирована Францией в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Результат этой деятельности был близок нулю. Даже еще хуже - это посредничество не только не привело к миру, но и не предотвратило скатывание Армении к
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 13:22
Посол по особым поручениям: Посредничество Франции в МГ ОБСЕ спровоцировало войну в Карабахе

Раньше роль ЕС была фактически монополизирована Францией в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Результат этой деятельности был близок нулю. Даже еще хуже - это посредничество не только не привело к миру, но и не предотвратило скатывание Армении к открытому признанию аннексии. Что в свою очередь привело к войне.

Как передает Report, об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Эльшад Искендеров в ходе обсуждений на конференции "Южный Кавказ и ЕС", проходившей вчера в Гааге с участием спецпредставителей ЕС по региону, высокопоставленных чиновников Брюсселя, а также высокорангированных дипломатов и экспертов как из кавказских, так и европейских стран.

По его словам, Баку позитивно оценивает нынешнюю посредническую миссию ЕС в процессе армяно-азербайджанского урегулирования.

"Для полноценного успеха эта миссия должна учитывать ошибки прошлого. А это означает твердо придерживаться принципов новой реальности и сохранять беспристрастную позицию посредника", - отметил азербайджанский дипломат.

Как сообщается, посол Э.Искендеров ответил также на беспрестанные в ходе мероприятия попытки бывшего депутата партии "Гражданский договор" Татевик Айрапетян преподнести временное закрытие лачинской дороги как "политику Азербайджана по этнической чистке армян Карабаха":

"После того как Азербайджан взял под контроль лачинский участок границы с Арменией, мы также проявили гуманное и цивильное отношение к армянскому меньшинству. В течение нескольких недель местное население, более 30 лет удерживаемое армянским сепаратистским режимом в принудительной изоляции, смогло связаться с представителями азербайджанских властей, и проблем не возникло. Это лучший способ укрепить взаимное доверие".

"Кто подорвал этот процесс по укреплению доверия?" - обратился посол к представительнице Армении. "Снайперская пуля, выпущенная из Армении, была направлена не только против азербайджанского пограничника, но и против диалога армянского меньшинства с Баку. Потому что реальный процесс на местах, этот диалог разрушал сказки об “этнических чистках”, которые придумали такие люди, как вы", – добавил Э.Искендеров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXüsusi tapşırıqlar üzrə səfir: “Fransanın vasitəçiliyi Qarabağda müharibəyə səbəb oldu”

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