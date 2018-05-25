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    Посол: Планирующееся в парламенте Израиля обсуждение касательно т.н. "геноцида армян" не будет иметь обязательного эффекта

    © Report

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Планирующееся обсуждение признания так называемого "геноцида армян" в парламенте Израиля является предварительным  и не носит обязательного характера.

    Об этом Report сообщил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

    "Это предварительное обсуждение,  которое не будет иметь обязательного эффекта. Правительство Израиля представит свою позицию парламенту в соответствующее время",-сказал он. 

    Как сообщалось ранее, по информации пресс-службы Кнессета, парламент Израиля  решил провести пленарное обсуждение вопроса о признании так называемого "геноцида" армянского народа на фоне обострения отношений с Турцией. 

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