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Посол: Планируется внедрение мер для реализации Концепции в области обращения с опасными отходами

Посол: Планируется внедрение мер для реализации Концепции в области обращения с опасными отходами В рамках председательства Таджикистана в СНГ будут инициированы просветительские мероприятия среди населения государств-участников о важности повышения роли общественного сознания в решении экологических проблем.
Внешняя политика
23 января 2025 г. 11:49
Посол: Планируется внедрение мер для реализации Концепции в области обращения с опасными отходами

В рамках председательства Таджикистана в СНГ будут инициированы просветительские мероприятия среди населения государств-участников о важности повышения роли общественного сознания в решении экологических проблем.

Как сообщает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон заявил сегодня на мероприятии, посвященном председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году.

"В экологической сфере будет обеспечено дальнейшее взаимодействие по выработке согласованных стандартов и экологических нормативов с учетом порядка пользования землей, ее недрами, лесами, водами, растительным и животным миром и другими природными ресурсами в каждом государстве-участнике", - сказал дипломат .

Посол подчеркнул, что в рамках председательства будет продолжена работа по реализации Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" при участии заинтересованных государств-участников.

"Кроме того, планируется внедрение мер для практической реализации Концепции сотрудничества стран СНГ в области обращения с опасными отходами, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, а также выполнения Плана первоочередных мероприятий на 2024-2029 годы", - добавил Абдурахмон.

Посол отметил, что в целом Таджикистан планирует в период председательства провести более 100 мероприятий, охватывающие разные сферы.

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