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Планируется проведение заседания совместной двусторонней комиссии Азербайджан-Марокко

Планируется проведение заседания совместной двусторонней комиссии Азербайджан-Марокко В Ближайшее время планируется созыв Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, что позволит двум странам еще больше укрепить и диверсифицировать как свои правовые базы, так и межотраслевое сотрудничество.
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 20:25
Планируется проведение заседания совместной двусторонней комиссии Азербайджан-Марокко

В ближайшее время планируется проведение заседания совместной двусторонней комиссии Азербайджан-Марокко.

Как передает Report, об этом посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш заявил на мероприятии по случаю государственного праздника этой страны - годовщине восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

По его словам, заседание комиссии позволит двум странам еще больше укрепить и диверсифицировать как свои правовые базы, так и межотраслевое сотрудничество.

Дипломат подчеркнул, что в ближайшие несколько месяцев Марокко и Азербайджан также готовятся к ряду важных мероприятий, которые будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. Запланированы визиты на высшем уровне между двумя странами.

"Взаимные визиты омбудсменов обеих стран открыли новую главу сотрудничества в сфере поощрения и защиты гражданских прав. Сотрудничество было расширено по таким сферам как образование, культура, спорт, а также в вопросах разминирования",- добавил он.

А.Эмбарш также поблагодарил Азербайджан за поддержу территориальной целостности Марокко.

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