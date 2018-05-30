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    Посол Перу в Азербайджане прибыла в Баку

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Первый чрезвычайный и полномочный посол Перу в Азербайджане Мария Милагрос Кастаньон Сеоане (Mrs. Maria Milagros Castañon Seoane) прибыла в Баку, сообщили  Report в посольстве Перу.

    Мария Милагрос Кастаньон Сеоане приехала в Азербайджан накануне вечером. Она сможет приступить к своим обязанностям после того, как вручит верительные грамоты президенту Азербайджана.

    Напомним, до назначения первого посла  дипмиссию Перу в Азербайджане возглавлял  временный поверенный в делах Луис Чанг Болдрини. Он покинет страну в начале июня.

    Отметим, что посольство Перу в Азербайджане было открыто в июне прошлого года.  

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