Посол Перу в Азербайджане прибыла в Баку

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Первый чрезвычайный и полномочный посол Перу в Азербайджане Мария Милагрос Кастаньон Сеоане (Mrs. Maria Milagros Castañon Seoane) прибыла в Баку, сообщили Report в посольстве Перу.

Мария Милагрос Кастаньон Сеоане приехала в Азербайджан накануне вечером. Она сможет приступить к своим обязанностям после того, как вручит верительные грамоты президенту Азербайджана.

Напомним, до назначения первого посла дипмиссию Перу в Азербайджане возглавлял временный поверенный в делах Луис Чанг Болдрини. Он покинет страну в начале июня.

Отметим, что посольство Перу в Азербайджане было открыто в июне прошлого года.