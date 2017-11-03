Посол: Переговоры между Азербайджаном и ЕС по авиационному соглашению интенсифицировались

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз (ЕС) и Азербайджан согласовали большую часть принципов соглашения о едином авиационном пространстве. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас.

"Наши эксперты встретились на прошлой неделе. Два полных дня интенсивных переговоров и всего несколько вопросов, которые осталось разрешить. Недавно я общался с МИД, экспертами, и планируется, что перед саммитом Восточного партнерства будет проведена еще одна видеоконференция или встреча, которая, как я надеюсь, позволит нам завершить согласование этого соглашения", - заявил посол ЕС.

Он подчеркнул, что "в этом году, по сравнению с прошлыми, переговоры интенсифицировались".

Комментируя ход переговоров о новом соглашении между Азербайджаном и ЕС, К. Янкаускас заявил: "Переговоры идут интенсивно, на следующей неделе ожидается еще одна видеоконференция. Мы финализируем дату для азербайджанской делегации, чтобы они посетили Брюссель, я надеюсь, это случится очень скоро".