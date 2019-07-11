Посол: Надеемся, что сможем завершить переговоры по новому соглашению Азербайджан-ЕС в ближайшем будущем

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"Переговоры по новому соглашению между Европейским союзом и Азербайджаном продолжаются. Надеемся, что результатов удастся достичь в ближайшем будущем. Со стороны ЕС, мы готовы завершить согласование этого документа до окончания работы нынешнего состава Европейской Комиссии".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Посол напомнил, что в ходе визита президента Совета европейского союза Дональда Туска в Азербайджан на этой неделе этот вопрос также поднимался: "Президенты по итогам встречи отметили хороший прогресс в переговорах (по новому соглашению - ред.) и выразили свою поддержку их скорейшему завершению".

"Работа продолжается, переговорные группы работают и мы ожидаем результатов в ближайшем будущем. Однако трудно сказать, когда конкретно мы сможем завершить переговоры", - отметил посол ЕС, комментируя вопрос журналистов о том, удастся ли завершить переговоры по новому соглашению до конца года.

Напомним, нынешний состав Европейской комиссии завершит свою работу этой осенью.