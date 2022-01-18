Посол: Пекресс пытается скрыть незаконность своей поездки в Азербайджан

Заявления кандидата в президенты Франции Валери Пекресс о якобы «угрозах смерти» и ее постоянные нападки на Азербайджан неприемлемы

Заявления кандидата в президенты Франции Валери Пекресс о якобы "угрозах смерти" и ее постоянные нападки на Азербайджан неприемлемы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева.

“Госпожа Пекресс пытается скрыть под этим заявлением незаконность ее поездки в Азербайджанскую Республику. Избирательная кампания не может позволить госпоже Пекресс, президенту региона Иль-де-Франс, избежать соблюдения азербайджанского законодательства, международных, европейских и двусторонних обязательств Франции и национального законодательства Франции”, - отмечает посол, добавив, что Пекресс прекрасно знает о незаконности ее поездки в город Ханкенди Ходжалинского района Азербайджанской Республики.

"Предполагаемый проевропейский кандидат должен знать, что Европейский союз запрещает любые действия, подрывающие или угрожающие независимости, суверенитету и территориальной целостности стран", - заявил посол.

Он также отмечает, что помимо многочисленных других нарушений законодательств, как Азербайджана, Франции так и международных структур, которые следуют из ее незаконного визита на территорию Азербайджана, такие действия также противоречат Договору о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Азербайджаном и Францией.

"Пренебрежительное отношение госпожи Пекресс к вышеупомянутым принципам, лежащим в основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, является невыносимым и должно прекратиться. Попытка привлечь избирателей может не только поставить под угрозу старые дружеские отношения с Азербайджаном, построенные на принципах международного права, но и подорвать стабильность и развитие Кавказского региона", - заключил он.