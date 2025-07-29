Посол: Пекин готов к сотрудничеству с Баку в целях продвижения взаимовыгодного партнерства

Китай выражает готовность к тесному сотрудничеству с Азербайджаном для реализации ключевых договоренностей, достигнутых между президентом Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай выражает готовность к тесному сотрудничеству с Азербайджаном для реализации ключевых договоренностей, достигнутых между президентом Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, приуроченном к 98-ой годовщине основания Народно-освободительной армии Китая и 80-летию освобождения Китая от японской оккупации.

Дипломат также подчеркнула, что официальный Пекин готов к сотрудничеству с Баку в целях продвижения взаимовыгодного партнерства на благо народов обеих стран.

"За 33 года, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, китайско-азербайджанские связи демонстрировали устойчивую динамику развития. Плодотворное сотрудничество в различных сферах придало мощный импульс укреплению наших отношений и принесло ощутимые выгоды народам обеих стран. В апреле этого года, в ходе третьего государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Азербайджана подписали совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Азербайджаном. Этот документ открыл новую историческую главу в развитии двусторонних отношений", - отметила она.