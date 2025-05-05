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Радомский: Партнерство Азербайджана и Польши будет прогрессировать посредством экономических комиссий

Радомский: Партнерство Азербайджана и Польши будет прогрессировать посредством экономических комиссий Партнерство Азербайджана и Польши будет прогрессировать посредством межправительственных экономических комиссий.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 19:48

Партнерство Азербайджана и Польши будет прогрессировать посредством межправительственных экономических комиссий.

Как сообщает Report, об этом глава миссии Польши в Азербайджане Павел Радомский заявил на мероприятии по случаю очередной годовщины принятия польской Конституции.

"В день празднования дня польской Конституции в Баку, мне хотелось отметить, что Азербайджан является нашим стратегическим партнером. Для укрепления нашего партнерства эффективно используются такие механизмы, как заседания экономических комиссий", - отметил дипломат.

Он также выразил надежду на сохранение мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

"Очень надеюсь на то, что в ближайшем будущем партнерские отношения между Баку и Варшавой будут только укрепляться", - добавил Радомский.

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Версия на азербайджанском языке Radomski: Azərbaycan-Polşa tərəfdaşlığı iqtisadi komissiyalar vasitəsilə inkişaf edəcək

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