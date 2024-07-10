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Посол Парагвая: Я был восхищен выступлением азербайджанских наездников на этно-фестивале в Стамбуле

Посол Парагвая: Я был восхищен выступлением азербайджанских наездников на этно-фестивале в Стамбуле Посол-нерезидент Парагвая в Азербайджане Хосе Луис Сеферино выразил свое восхищение музыкальным представлением азербайджанских наездников на этно-фестивале в Стамбуле.
Внешняя политика
10 июля 2024 г. 17:09
Посол Парагвая: Я был восхищен выступлением азербайджанских наездников на этно-фестивале в Стамбуле

Посол-нерезидент Парагвая в Азербайджане Хосе Луис Сеферино выразил свое восхищение музыкальным представлением азербайджанских наездников на этно-фестивале в Стамбуле.

Об этом дипломат заявил в интервью анкарскому бюро Report.

"Это было изумительное выступление. Мы поделились публикациями в социальных сетях, и азербайджанские наездники получили больше всего лайков", - сказал Сеферино.

Посол обещал приложить все усилия для развития культурных связей между двумя странами: "Мы можем лучше узнать друг друга через культуру. Ваша национальная кухня прекрасна и имеет сходство с нашей. Шашлык из баранины, азербайджанский чай, пахлава и другие сладости, которые я пробовал будучи в Баку, были очень вкусными".

Дипломат также выразил желание провести в Азербайджане фестиваль "Братства", традиционно проводимый в его стране.

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Версия на азербайджанском языке Paraqvay səfiri: Etno-festivalda Azərbaycan qrupunun at belindəki performansına heyran oldum

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