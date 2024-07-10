Посол: Парагвай хочет открыть почетное консульство в Азербайджане

Парагвай хочет открыть почетное консульство в Азербайджане.

Парагвай хочет открыть почетное консульство в Азербайджане.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил посол-нерезидент Парагвая в Азербайджане Хосе Луис Сеферино.

Посол сказал, что Парагвай намерен укреплять сотрудничество с Азербайджаном во всех областях и, в первую очередь, расширять дипломатические отношения.

"Сначала мы хотим открыть почетное консульство в Азербайджане. В будущем может начать работу и посольство," - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что во время своего следующего визита в Баку планирует провести деловые встречи с местными бизнесменами: "Мы хотим воспользоваться возможностями для бизнеса. Источниками дохода Парагвая являются экспорт говядины, сои, кукурузы, риса. Из Азербайджана планируется закупать удобрения, нефтепродукты, мелкий рогатый скот", - сказал Сеферино.

Дипломат также отметил, что вузы Парагвая готовы к сотрудничеству с азербайджанскими университетами.