Посол: Парафирование соглашения Азербайджан-ЕС об авиации ожидается в начале следующего года

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Парафирование соглашение об авиации между Азербайджаном и ЕС ожидается провести во второй половине января.

Как передает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас журналистам.

"Работа над текстом завершена практически на 99%, остаются некоторые детали. По ним ведется интенсивная работа", - заявил К. Янкаускас.

По его словам, парафирование документа может состояться во второй половине января следующего года.