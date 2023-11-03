Посол: Панама готова делиться опытом с Азербайджаном в проектах по восстановлению освобожденных территорий

Панама может поделиться опытом в проектах по реинтеграции для освобожденных территорий Азербайджана

Панама готова делиться опытом в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявила посол Панамы в Азербайджане Мариэла дель Кармен Сагель Росас.

"Панама может показать, что мы сделали для реинтеграции 14 военных баз, которые были оккупированы Соединенными Штатами более 70 лет, особенно наш успешный проект “Город знаний”, который мы превратили в место, посвященное войне, в маяк для распространения знаний и технологий в условиях мира", - сказала она.

Посол подчеркнула, что уже трижды побывала на освобожденных территориях Азербайджана: "И именно поэтому я думаю, что модель, которой мы следовали, может быть полезной".

По ее словам, приоритетными для развития отношений являются такие сферы, как туризм, обмен и передача технологий.

"Мы также хотим представить огромные возможности, которыми располагает Панама в сфере туризма. Одним из важных вопросов является получение визы. Если мы достигнем соглашения об отмене виз, туристический сектор двух стран только выиграет", - добавила М.Росас.

Международный технопарк под названием "Город Знаний" (City of Knowledge) был создан на основе Закона №6 в 1998 году на территории бывшей базы ВМС США в Панаме. Это территория площадью 120 гектаров.

Идея создания Города Знаний возникла в Панаме еще в 1995 году, когда правительство страны создало Фонд Города Знаний (City of Knowledge Foundation). Тогда панамские власти решили использовать инфраструктуру освобождающейся территории военной базы в целях улучшения качества жизни панамцев.