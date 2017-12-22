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    Посол Палестины: Резолюция ГА ООН по Иерусалиму - победа принципов международного правопорядка

    Насер Абдул Керим: Это не было голосованием против США© Report

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Резолюция Генассамблеи ООН о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля  является победой принципов международного правопорядка. 

    Об этом Report заявил посол Государства Палестина в Азербайджане Насер Абдул Керим.

    Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования за документ проголосовали 128 стран, против 9, еще 35 воздержались.

    "Это была победа принципов  международного правопорядка, а также волеизъявление международного сообщества, которое в подавляющем большинстве отвергало запугивание как инструмент международной политики, в результате чего сторонники использования такой тактики и нарушающие  международное право были изолированы", - заявил посол. 

    Он подчеркнул, что "это не было голосованием против США, а скорее международное сообщество подтвердило свою позицию -  то, что стоит на правильной  стороне истории, законности и порядочности, придерживаясь юридических и моральных принципов отказа от оккупации и незаконной аннексии земли силой,  и утверждение, что мировой порядок должен по-прежнему регулироваться верховенством закона и законности, а не  законом джунглей, где могущественный  может делать что угодно". "Израиль и США были  на противоположной стороне изолированно", - отметил он. 

    "Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) является оккупированной территорией и неотъемлемой частью оккупированного государства Палестина по признанию ООН и всех стран, включая иронически США, за исключением Израиля - оккупирующей державы", - заявил Насер Абдул Керим.

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