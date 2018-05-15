Посол Палестины: Перенос посольства США не имеет никакого юридического влияния на статус Иерусалима

© Report

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп довольно типичным для него нигилистически разрушительным действием выполнил свое обязательство по переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что является вопиющим нарушением международного права, резолюций ООН и письменных обязательств Соединенных Штатов. Этот шаг был предпринят вопреки всеобщим предупреждениям региональных и международных лидеров, и повлечет за собой серьезный удар по любому значимому миру и стабильности в регионе". Об этом Report заявил посол Государства Палестина в Азербайджане Насер Абдул Керим.

"Это действие не имеет никакого юридического влияния на статус Иерусалима. Аль-Кудс (Иерусалим) по-прежнему будет палестинским городом, независимо от того, что говорят в США и его союзники-экстремисты в Израиле, поскольку тысячи лет каждый камень и здание в Святом городе свидетельствуют о его палестинском мусульманском и христианском происхождении", - заявил посол.

"Все мы наблюдали вчера через сплит-экраны сюрреалистические и довольно оруэллианские образы, когда команда г-на Трампа праздновала со своими израильскими друзьями открытие посольства в Иерусалиме с одной стороны, и с другой стороны - немедленный эффект от их действий, когда тысячи безоружных палестинских гражданских лиц, осуществляющих право выражать свое негодование, были искалечены, а десятки из них были убиты", - отметил посол Палестины.

"Государство Палестина самым решительным образом осуждает политику США и будет использовать все дипломатические, правовые и политические средства в координации с арабским, мусульманским и международным сообществом в борьбе с этой деструктивной политикой, а также отвергать любые вдохновленные США так называемые сделки и стремится к созданию международного механизма для достижения мира и прекращения израильской оккупации", - заявил Насер Абдул Керим.

По его словам, США, несомненно, являются супер военной, политической и экономической силой, но не придерживаясь международного права, глобального принятого порядка и невыполнении своих обязательств по всему миру, они в целом дискредитируют себя и доверие к себе.