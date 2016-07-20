Посол Палестины: Азербайджан - активный член группы "Аль-Кудс" в рамках ОИС - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Государства Палестина в Азербайджане Насером Абдул Керимом.

- Как Вы оцениваете двусторонние отношения между Азербайджаном и Палестиной? В каких сферах возможно углубление сотрудничества?

- Отношения между сторонами отличные, сотрудничество в политической сфере хорошее, также, как и в сфере образования. Многие палестинские студенты обучаются в Азербайджане. Все еще здесь есть много работы, имеется взаимное внимание для расширения и развития новых сфер для сотрудничества, в особенности в сфере торговли и культурного обмена. Хотя, в области торговли, факт оккупации является препятствующим фактором. Реализация программ по наращиванию потенциала может предоставить хорошую возможность в подготовке палестинских гражданских служащих и профессионалов, которые воспользовались бы опытом Азербайджана - молодой страны, преодолевшей ряд вызовов на пути своего развития.

- Какими Вы видите перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере?

- Помимо своей политической поддержки независимого палестинского государства со столицей в Аль-Кудсе (Иерусалим), Азербайджан оказал помощь посредством агентства ООН десяткам тысяч палестинцев, покинувшим свои дома, после последней войны в секторе Газа.

- Азербайджан активный финансовый донор и член "группы Аль-Кудс" внутри ОИС. Ожидаются ли какие-нибудь встречи в рамках этой группы и как Вы оцениваете деятельность Азербайджана в оказании помощи решению конфликта между Палестиной и Израилем?

- Азербайджан - активный член группы. В 2013 году Баку провел специальную встречу глав МИД ОИС для поддержки Палестины и Аль-Кудса, внеся 5 млн. долларов на поддержку инфраструктуры и палестинского народа в этом святом городе.

- На какой стадии находится процесс урегулирования палестино-израильского конфликта?

- Палестинцы были бы самыми счастливыми людьми на Земле, если бы решение конфликта было близким, но, к сожалению, реальность иная. Израиль продолжает самую длинную в современной истории оккупацию. Правительство этой страны состоит из наиболее жестких элементов израильского политического спектра, которое отвергает принятие прав палестинского народа на собственное государство и считает Палестину своей. Вопреки международному праву и резолюциям, Израиль отрицает глубокие корни палестинцев, и накануне последних выборов в Израиле мы увидели истинное лицо премьер-министра, который использовал ненависть для укоренения оккупации и угнетения палестинцев.

Действительно, должен быть свет в конце туннеля, и можно достичь мира, но этот свет возможен только тогда, когда имеется политическая воля; если Израиль признает, что "оккупация" является сутью вопроса, и что окончание оккупации Палестины, покорение целого населения, незаконный захват земли, демонизация богатой местной культуры и достижение мира входит в интересы не только Палестины, но и Израиля и региона, где народы могут жить в мире и согласии, вместо того, чтобы вести войны и бояться друг друга. Ясно, что мир, основывающийся на принципе двух государств в пределах границ 1967 года, принесет бесконечную выгоду и положит конец терроризму и дикости, с которыми, мы, к сожалению, столкнулись, и которые мучают наш мир.

- Государство Палестина признали многие члены ООН. Кроме того, флаг Палестины развевается перед штаб-квартирой ООН. Стоит ли ожидать большего признания Палестины ведущими странами мира и международными организациями?

- Да, многие страны заверили нас, что сделают это. В настоящий момент, 138 стран признали государство Палестину.

- Какова позиция Палестины касательно нагорно-карабахского конфликта?

- Позиция Палестины ясна, и мы поддерживаем призыв Азербайджана по выполнению международного права посредством принятых ООН резолюций, касающихся нагорно-карабахского конфликта, требующих решения конфликта мирным путем посредством политического процесса.