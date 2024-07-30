Посол Пакистана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Пакистана в Азербайджане Касима Мохиуддина.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Пакистана в Азербайджане Касима Мохиуддина.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи посол вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Дипломат отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

На встрече обсуждались вопросы текущей повестки стратегического партнерства между двумя странами, реализация договоренностей, достигнутых в ходе последнего официального визита президента Азербайджана в Пакистан, и будущие планы.

Стороны также провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.