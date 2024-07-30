О нас

Посол Пакистана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Посол Пакистана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Пакистана в Азербайджане Касима Мохиуддина.
Внешняя политика
30 июля 2024 г. 16:57
Посол Пакистана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Пакистана в Азербайджане Касима Мохиуддина.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи посол вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Дипломат отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

На встрече обсуждались вопросы текущей повестки стратегического партнерства между двумя странами, реализация договоренностей, достигнутых в ходе последнего официального визита президента Азербайджана в Пакистан, и будущие планы.

Стороны также провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Экслюзивные новости

В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi