Посол Пакистана: Власти Индии пытаются превратить мусульман Джамму и Кашмира в меньшинство

09:00Власти Индии нарушают права мусульманского большинства в регионе Джамму и Кашмир, пытаются превратить их в меньшинство и мировая общественность не должна оставаться в стороне.

Власти Индии нарушают права мусульманского большинства в регионе Джамму и Кашмир, пытаются превратить их в меньшинство, и мировая общественность не должна оставаться в стороне.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин на мероприятии по случаю Дня солидарности с Кашмиром в Баку.

На мероприятии, проходившем в посольстве Пакистана в Азербайджане, посол напомнил, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. После этого увеличились случаи нарушения прав человека в Джамму и Кашмире, добавил он.

"Оккупационные силы Индии применяют силу против гражданского населения Кашмира, включая женщин, детей и пожилых людей. Аресты кашмирской молодежи, изнасилования женщин и убийства серьезно беспокоят мировую общественность. Прискорбно видеть участие индийского государственного аппарата в этих ужасных преступлениях против человечности", - сказал он.

Мохиуддин заявил, что характер продолжающихся зверств в Джамму и Кашмире отражает экстремистскую идеологию нынешнего правительства Индии, которая в частности направлена против мусульман.

"Власти Индии пытаются превратить мусульманское большинство в меньшинство на их собственной земле – в Джамму и Кашмире. Мировая общественность не должна оставаться в стороне и заставить Индию обеспечить право кашмирского народа на самоопределение под эгидой ООН", - отметил дипломат.

Посол считает, что жестокость, с которой сталкивается население Джамму и Кашмира сегодня, идентична той, с которой столкнулись азербайджанцы при оккупации Карабаха Арменией.

"Правительство Пакистана и народ Кашмира благодарны братскому азербайджанскому народу и правительству за справедливую поддержку нашей борьбы", - отметил он.