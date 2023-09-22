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Посол Пакистана в ООН: Мы требуем предотвращения любого терроризма и насилия против Азербайджана

Посол Пакистана в ООН: Мы требуем предотвращения любого терроризма и насилия против Азербайджана "Пакистан открыто поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Мы хотим, чтобы наши азербайджанские братья и сестры вернулись на свою землю. Мы требуем предотвращения любого терроризма и насилия против Азербайджана и ее народа".
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 08:24
Посол Пакистана в ООН: Мы требуем предотвращения любого терроризма и насилия против Азербайджана

"Пакистан открыто поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Мы хотим, чтобы наши азербайджанские братья и сестры вернулись на свою землю. Мы требуем предотвращения любого терроризма и насилия против Азербайджана и ее народа".

Об этом заявил постоянный представитель Пакистана при ООН Мунир Акрам, отвечая на вопрос местного бюро Report о заседании Совета Безопасности ООН, проведенном представительством США по Карабаху.

"Сегодня состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором вновь обсуждалась карабахская проблема. Наша позиция в продолжающемся карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном всегда была прозрачной. Пакистан открыто поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и мы хотим найти мирное решение этого вопроса. Мы вместе с нашими азербайджанскими братьями в их справедливой войне", - подчеркнул он.

Посол подчеркнул, что отношения между двумя братскими странами Пакистаном и Азербайджаном основаны на исторических корнях: "С древних времен существовали традиционно дружественные связи. Эти отношения крепнут с каждым днем".

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Версия на английском языке Pakistani envoy to UN: ‘We demand prevention of any terrorism and violence against Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Pakistanın BMT-dəki səfiri: “Azərbaycana qarşı hər hansı bir terror və zorakılığın qarşısının alınmasını tələb edirik”

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