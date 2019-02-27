Посол Пакистана в Азербайджане прокомментировал инцидент в Кашмире

© Report/Elchin Murad — Посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд https://report.az/storage/news/19e1c9029d6e5fb517ff6e67d4da1192/76e5661f-20da-4362-9e77-af8fd2f5562f_292.jpg

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Мы рассматриваем инцидент с индийскими истребителями в Джамму и Кашмире как нарушение территориальной целостности Пакистана.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

"Это открытая агрессия против исламской страны, против суверенного государства. Мы рассматриваем это как нарушение территориальной целостности Пакистана, нарушение нашего воздушного пространства", - заявил посол.

Саид Хан Мохманд отметил, что Пакистан не раз призывал Индию к переговорам по вопросу Джамму и Кашмира, однако получал негативный ответ: "Индия отказывается от любых разговоров с нами по Кашмиру. Индия нарушает и отказывается от имплементации резолюций ООН и ОИС по Кашмиру. Долгие годы нарушаются права и свободы кашмирцев. Только за последние несколько месяцев было убито более 500 кашмирцев-мусульман".

По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди намеренно использует подобную ситуацию для зарабатывания дополнительных очков в преддверии предстоящих выборов.

"Пакистан на всех площадках открыто поддерживает Азербайджан, в частности в вопросе Нагорного Карабаха. Мы надеемся, что азербайджанская сторона, как один из важных участников контактной группы ОИС по Кашмиру, выступит с заявлением по этом вопросу и осудит агрессию против Пакистана", - заявил посол Пакистана.

В посольстве Индии в Азербайджане не прокомментировали вышеупомянутый инцидент.