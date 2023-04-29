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Посол Пакистана принял участие в церемонии посадки деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева

Посол Пакистана принял участие в церемонии посадки деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе принял участие на церемонии посадки деревьев в честь 100-летия национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 12:24
Посол Пакистана принял участие в церемонии посадки деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе принял участие в церемонии посадки деревьев в честь 100-летия национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Для меня большая честь присоединиться к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру экологии Азербайджана Мухтару Бабаеву, а также к друзьям из дипломатического корпуса в церемонии посадки деревьев в честь 100-летия национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyasında iştirak edib

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