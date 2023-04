Посол Пакистана принял участие в церемонии посадки деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе принял участие в церемонии посадки деревьев в честь 100-летия национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Для меня большая честь присоединиться к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру экологии Азербайджана Мухтару Бабаеву, а также к друзьям из дипломатического корпуса в церемонии посадки деревьев в честь 100-летия национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - говорится в публикации.