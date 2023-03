Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как передает Report, поздравление посол опубликовал в Twitter.

"Поздравляю всех наших азербайджанских друзей с праздником Новруз - предвестником весны", - говорится в поздравлении.