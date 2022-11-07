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Посол Пакистана поздравил Азербайджан с Днем Победы

Посол Пакистана поздравил Азербайджан с Днем Победы Победа Азербайджана в ноябре 2020 года была победой справедливости.
Внешняя политика
7 ноября 2022 г. 17:25

Победа Азербайджана в ноябре 2020 года была победой справедливости.

Как передает Report, об этом говорится в заявилении посла Пакистана Билала Хаи по случаю годовщины победы Азербайджана в Отечественной Войне.

"Это было доказательством того, что незаконная оккупация не может продолжаться долго и рано или поздно оккупанту придется столкнуться с реальностью",- сказал он.

Посол подчеркнул, что эта дата отмечается и в Пакистане: "Азербайджанские флаги развеваются в Пакистане. Правительство и народ Пакистана желают успеха всему азербайджанскому народу в этот знаменательный день. Пакистан будет и впредь поддерживать усилия Азербайджана по содействию миру, стабильности и процветанию во всем регионе. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!".

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