Посол Пакистана поздравил Азербайджан с Днем Победы

Победа Азербайджана в ноябре 2020 года была победой справедливости.

Победа Азербайджана в ноябре 2020 года была победой справедливости.

Как передает Report, об этом говорится в заявилении посла Пакистана Билала Хаи по случаю годовщины победы Азербайджана в Отечественной Войне.

"Это было доказательством того, что незаконная оккупация не может продолжаться долго и рано или поздно оккупанту придется столкнуться с реальностью",- сказал он.

Посол подчеркнул, что эта дата отмечается и в Пакистане: "Азербайджанские флаги развеваются в Пакистане. Правительство и народ Пакистана желают успеха всему азербайджанскому народу в этот знаменательный день. Пакистан будет и впредь поддерживать усилия Азербайджана по содействию миру, стабильности и процветанию во всем регионе. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!".