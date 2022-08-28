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Посол Пакистана поблагодарил Азербайджан

Посол Пакистана поблагодарил Азербайджан Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поблагодарил Азербайджан за помощь в связи со стихийным бедствием.
Внешняя политика
28 августа 2022 г. 01:55
Посол Пакистана поблагодарил Азербайджан

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поблагодарил Азербайджан за помощь в связи со стихийным бедствием.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в Twitter.

“Добрый жест братского Азербайджана высоко оценен. Мы благодарим за то, что вы были рядом с пакистанским народом в это трудное время”, - написал посол.

Отметим, что Азербайджан выделит Пакистану помощь в размере 2 миллионов долларов. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, правительство Азербайджана окажет стране помощь в размере 2 миллионов долларов с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, вызвавших многочисленные человеческие жертвы и крупномасштабные разрушения в Пакистане.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

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