Посол Пакистана поблагодарил Азербайджан

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поблагодарил Азербайджан за помощь в связи со стихийным бедствием.

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поблагодарил Азербайджан за помощь в связи со стихийным бедствием.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в Twitter.

“Добрый жест братского Азербайджана высоко оценен. Мы благодарим за то, что вы были рядом с пакистанским народом в это трудное время”, - написал посол.

Отметим, что Азербайджан выделит Пакистану помощь в размере 2 миллионов долларов. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, правительство Азербайджана окажет стране помощь в размере 2 миллионов долларов с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, вызвавших многочисленные человеческие жертвы и крупномасштабные разрушения в Пакистане.