Посол Пакистана: Отношения с Азербайджаном для нас - приоритет

"Пакистан не признает Армению как государство"

Отношения с Азербайджаном являются приоритетом для Пакистана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи в ходе семинара "Пакистан сегодня", организованного Центром анализа международных отношений и посольством этой страны в Азербайджане.

"Мы пытаемся улучшить отношения со многими странами. Пакистан не признает Армению как государство. Мы не имеем прямых конфликтов с Арменией, наша позиция такова из-за того, что Армения оккупировала территории Азербайджана. Если между Азербайджаном и Арменией не останется неразрешенных вопросов, мы готовы нормализовать отношения с Арменией в будущем", - заявил посол.