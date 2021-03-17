О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Пакистана: Отношения с Азербайджаном для нас - приоритет

Посол Пакистана: Отношения с Азербайджаном для нас - приоритет "Пакистан не признает Армению как государство"
Внешняя политика
17 марта 2021 г. 13:16
Посол Пакистана: Отношения с Азербайджаном для нас - приоритет
0 : 00
0 : 00

Отношения с Азербайджаном являются приоритетом для Пакистана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи в ходе семинара "Пакистан сегодня", организованного Центром анализа международных отношений и посольством этой страны в Азербайджане.

"Мы пытаемся улучшить отношения со многими странами. Пакистан не признает Армению как государство. Мы не имеем прямых конфликтов с Арменией, наша позиция такова из-за того, что Армения оккупировала территории Азербайджана. Если между Азербайджаном и Арменией не останется неразрешенных вопросов, мы готовы нормализовать отношения с Арменией в будущем", - заявил посол.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasının şərtlərini açıqlayıb
Версия на английском языке Pakistani ambassador: Relations with Azerbaijan - priority for us

Новости партнеров

Самое важное

Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
17 марта 2021 г. 13:00
Закир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
ФотоЗакир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
17 марта 2021 г. 12:19
Президент и первая леди в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди в Шуше
17 марта 2021 г. 10:01
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
17 марта 2021 г. 06:01
Ильхам Алиев: Так называемое государство Арцах пошло к черту
Ильхам Алиев: Так называемое "государство Арцах" пошло к черту
16 марта 2021 г. 18:34
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
16 марта 2021 г. 18:19
Президент Азербайджана и первая леди посетили Физулинский и Ходжавендский районы
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди посетили Физулинский и Ходжавендский районы
16 марта 2021 г. 18:02
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
16 марта 2021 г. 16:15
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi