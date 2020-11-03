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Посол Пакистана обсудил открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном

Посол Пакистана обсудил открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном Посол Пакистана в Азербайджане Балал Хаи обсудил с президентом Азербайджаснких Авиалиний (AZAL) Джахангиром Аскеровым вопросы двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации, а также долгосрочные планы по увеличению пассажирских и грузовых пере
Внешняя политика
3 ноября 2020 г. 17:01

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи обсудил с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым вопросы двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации, а также долгосрочные планы по увеличению пассажирских и грузовых перевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Пакистана в Азербайджане, стороны также обсудили возможность скорейшего открытия прямого авиасообщения между Баку и Исламабадом.

В ходе встречи посол отметил, что страны проявляют большой интерес к развитию туризма.

В свою очередь, Дж. Аскеров подчеркнул, что открытие прямых рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туризма и деловых отношений между двумя братскими странами и предложил начать осуществлять регулярные пассажирские перевозки после возобновления международных рейсов.

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