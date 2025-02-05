Посол Пакистана: Некоторые страны пытаются разжечь уже урегулированный конфликт, вооружая Армению

Попытка некоторых государств, включая Индию, обострить уже урегулированный конфликт путем вооружения Армении непостижима.
Об этом в интервью Report рассказал чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.
Посол отметил, что сегодня наблюдаются попытки вновь разжечь уже урегулированный азербайджано-армянский конфликт:
"Для Азербайджана, Пакистана и Турции этот вопрос закрыт. В этом контексте остается непонятным, почему некоторые страны, включая Индию, продолжают поставлять Армении крайне опасное вооружение".
Мохиуддин подчеркнул, что Пакистан продолжит поддерживать позицию Азербайджана по Карабаху:
"Пакистан всегда стоял на стороне братского Азербайджана и продолжит поддерживать его справедливую позицию по Карабаху".
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.