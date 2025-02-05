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Посол Пакистана: Некоторые страны пытаются разжечь уже урегулированный конфликт, вооружая Армению

Посол Пакистана: Некоторые страны пытаются разжечь уже урегулированный конфликт, вооружая Армению Попытка некоторых государств, включая Индию, обострить уже урегулированный конфликт путем вооружения Армении непостижима.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 17:45
Посол Пакистана: Некоторые страны пытаются разжечь уже урегулированный конфликт, вооружая Армению

Попытка некоторых государств, включая Индию, обострить уже урегулированный конфликт путем вооружения Армении непостижима.

Об этом в интервью Report рассказал чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

Посол отметил, что сегодня наблюдаются попытки вновь разжечь уже урегулированный азербайджано-армянский конфликт:

"Для Азербайджана, Пакистана и Турции этот вопрос закрыт. В этом контексте остается непонятным, почему некоторые страны, включая Индию, продолжают поставлять Армении крайне опасное вооружение".

Мохиуддин подчеркнул, что Пакистан продолжит поддерживать позицию Азербайджана по Карабаху:

"Пакистан всегда стоял на стороне братского Азербайджана и продолжит поддерживать его справедливую позицию по Карабаху".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri: Bəzi dövlətlərin Ermənistanı silahlandıraraq bitmiş münaqişəni qızışdırma cəhdi anlaşılan deyil

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