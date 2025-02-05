Посол Пакистана: Некоторые страны пытаются разжечь уже урегулированный конфликт, вооружая Армению

Попытка некоторых государств, включая Индию, обострить уже урегулированный конфликт путем вооружения Армении непостижима.

Попытка некоторых государств, включая Индию, обострить уже урегулированный конфликт путем вооружения Армении непостижима.

Об этом в интервью Report рассказал чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

Посол отметил, что сегодня наблюдаются попытки вновь разжечь уже урегулированный азербайджано-армянский конфликт:

"Для Азербайджана, Пакистана и Турции этот вопрос закрыт. В этом контексте остается непонятным, почему некоторые страны, включая Индию, продолжают поставлять Армении крайне опасное вооружение".

Мохиуддин подчеркнул, что Пакистан продолжит поддерживать позицию Азербайджана по Карабаху:

"Пакистан всегда стоял на стороне братского Азербайджана и продолжит поддерживать его справедливую позицию по Карабаху".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.