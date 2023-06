Посол Пакистана надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и Ереваном

Надеюсь, что вскоре будет заключен мирный договор, ведущий к полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи написал в Twitter.

"Может ли это быть мостом мира между Азербайджаном и Арменией?"- написал дипломат, добавив что сейчас представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Лачыне.

"Надеюсь, что вскоре будет заключен мирный договор, ведущий к полной нормализации отношений между двумя соседними странами Южного Кавказа", - отметил посол.

Напомним, что сегодня иностранные дипломаты посетили мост, где расположен пограничный пропускной пункт между Арменией и Азербайджаном.

Их проинформировали о недавних провокациях Армении, в результате которых один военнослужащий ГПС Азербайджана получил ранения.