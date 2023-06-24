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Посол Пакистана надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и Ереваном

Посол Пакистана надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и Ереваном Надеюсь, что вскоре будет заключен мирный договор, ведущий к полной нормализации отношений между двумя соседями Южного Кавказа.
Внешняя политика
24 июня 2023 г. 11:34
Посол Пакистана надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и Ереваном

Надеюсь, что вскоре будет заключен мирный договор, ведущий к полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи написал в Twitter.

"Может ли это быть мостом мира между Азербайджаном и Арменией?"- написал дипломат, добавив что сейчас представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Лачыне.

"Надеюсь, что вскоре будет заключен мирный договор, ведущий к полной нормализации отношений между двумя соседними странами Южного Кавказа", - отметил посол.

Напомним, что сегодня иностранные дипломаты посетили мост, где расположен пограничный пропускной пункт между Арменией и Азербайджаном.

Их проинформировали о недавних провокациях Армении, в результате которых один военнослужащий ГПС Азербайджана получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanacağına ümid edir
Версия на английском языке Pakistani ambassador hopes for soonest signing of peace treaty between Baku and Yerevan

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