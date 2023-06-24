Посол Пакистана надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и Ереваном
Посол Пакистана надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и ЕреваномНадеюсь, что вскоре будет заключен мирный договор, ведущий к полной нормализации отношений между двумя соседями Южного Кавказа.
Надеюсь, что вскоре будет заключен мирный договор, ведущий к полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи написал в Twitter.
"Может ли это быть мостом мира между Азербайджаном и Арменией?"- написал дипломат, добавив что сейчас представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Лачыне.
"Надеюсь, что вскоре будет заключен мирный договор, ведущий к полной нормализации отношений между двумя соседними странами Южного Кавказа", - отметил посол.
Напомним, что сегодня иностранные дипломаты посетили мост, где расположен пограничный пропускной пункт между Арменией и Азербайджаном.
Их проинформировали о недавних провокациях Армении, в результате которых один военнослужащий ГПС Азербайджана получил ранения.
Can this be a bridge of peace between Azerbaijan and Armenia? Visiting Lachin region with the diplomatic corps. Hope there will soon be a peace treaty leading to full normalization between the two neighbors of South Caucuses. pic.twitter.com/6gqkuTO2VV