Посол Пакистана: Мы всегда готовы поддержать Азербайджан

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

Как передает Report, на мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: "День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма".

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: "Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия".

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: "Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии... Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула".

"Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну", - заявил посол.