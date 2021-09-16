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Посол Пакистана: Мы благодарны Азербайджану за поддержку

Посол Пакистана: Мы благодарны Азербайджану за поддержку Произошедшая в Ходжалы трагедия - это преступление против человечности.
Внешняя политика
16 сентября 2021 г. 15:02
Посол Пакистана: Мы благодарны Азербайджану за поддержку

Произошедшая в Ходжалы трагедия - это преступление против человечности.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, на мероприятии, посвященном ситуации в Кашмире.

"Азербайджан знает что такое геноцид, так как пережил события, которые произошли в Ходжалы. То же самое происходит и в Кашмире. У нас очень много связывающих моментов, и это объединяет нас", - заявил посол.

Пакистанский дипломат отметил, что в оккупированном Кашмире наблюдается систематическое нарушение прав человека.

"Я считаю, что давно пришло время, когда мир должен подвести итоги и отреагировать на эту трагедию должным образом. Но почему мир молчит? Европейские страны преподают нам урок демократии и мира, но в случае с Кашмиром, они хранят молчание из-за своих коммерческих интересов в Индии", - заявил Б. Хаи, отметив, что индийская сторона также отвергает все предложения международных организаций по наблюдению за ситуацией в Кашмире.

"Азербайджан является дружественной страной для Пакистана и понимает эту особую ситуацию в Кашмире. Мы благодарим Азербайджан и азербайджанский народ за поддержку", - заявил посол.

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