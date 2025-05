Посол Пакистана: Мировому сообществу крайне важно выступить против опасной военной риторики Индии

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал мировое сообщество объединиться в осуждении опасной военной риторики Индии.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.

"Мы ценим и приветствуем все разумные голоса, выступающие за мир. Мировому сообществу крайне важно объединиться в целях осуждения опасной военной риторики Индии и продолжающихся преступлений против мирных жителей в незаконно оккупированных ею Джамму и Кашмире", - отметил дипломат.