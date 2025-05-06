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Посол Пакистана: Мировому сообществу крайне важно выступить против опасной военной риторики Индии

Посол Пакистана: Мировому сообществу крайне важно выступить против опасной военной риторики Индии Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал мировое сообщество объединиться в осуждении опасной военной риторики Индии.
Внешняя политика
6 мая 2025 г. 15:15
Посол Пакистана: Мировому сообществу крайне важно выступить против опасной военной риторики Индии

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал мировое сообщество объединиться в осуждении опасной военной риторики Индии.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.

"Мы ценим и приветствуем все разумные голоса, выступающие за мир. Мировому сообществу крайне важно объединиться в целях осуждения опасной военной риторики Индии и продолжающихся преступлений против мирных жителей в незаконно оккупированных ею Джамму и Кашмире", - отметил дипломат.

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Версия на английском языке Ambassador of Pakistan urges world community 'to unite in condemning India’s dangerous warmongering'
Версия на азербайджанском языке Pakistanın səfiri: Dünya ictimaiyyətinin Hindistanın təhlükəli müharibə təbliğatına qarşı birləşməsi vacibdir

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