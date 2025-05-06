Посол Пакистана: Мировому сообществу крайне важно выступить против опасной военной риторики Индии
Посол Пакистана: Мировому сообществу крайне важно выступить против опасной военной риторики ИндииПосол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал мировое сообщество объединиться в осуждении опасной военной риторики Индии.
Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал мировое сообщество объединиться в осуждении опасной военной риторики Индии.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.
"Мы ценим и приветствуем все разумные голоса, выступающие за мир. Мировому сообществу крайне важно объединиться в целях осуждения опасной военной риторики Индии и продолжающихся преступлений против мирных жителей в незаконно оккупированных ею Джамму и Кашмире", - отметил дипломат.
We appreciate and welcome all voices of reason advocating for peace. It is imperative for the world community to unite in condemning India’s dangerous warmongering and continued atrocities against civilians in Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir. @ForeignOfficePk… https://t.co/aLlLqgSnaD