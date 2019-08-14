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Посол Пакистана: Мы попросили Азербайджан принять резолюцию по Кашмиру

​Посол Пакистана: Мы попросили Азербайджан принять резолюцию по Кашмир

"Азербайджан -  дружественная для нас страна. Мы ждем поддержку от братской страны".

Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд заявил на пресс- конференции по случаю 73-й годовщины дня независимости страны.

"Я недавно был в МИД Азербайджана, где мы обсуждали вопрос Кашмира. Хочу также отметить, что Азербайджан является членом контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС)  по Кашмиру. И  мы попросили Азербайджан принять резолюцию по Кашмиру"-, сказал посол.

Он также напомнил, что Пакистан  - единственная страна, не признающая Армению как государство.

"Как вы знаете, в обеих палатах парламента Пакистана приняты резолюции по Ходжалы",- подытожил дипломат.

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