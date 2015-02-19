Посол: Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетической инфраструктуры

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Пакистан и Азербайджан могли бы сотрудничать в области энергетической инфраструктуры". Об этом Report сообщил посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер.

Посол отметил имеющийся потенциал для сотрудничества в различных сферах и призвал пакистанцев вкладывать в Азербайджан и создавать совместные предприятия. Тем не менее, посол выразил неудовлетворение тем, что в этой сфере не делается серьезных шагов. Х. Гайсер отметил, что работает в этом направлении.

Говоря о сотрудничестве в военной сфере, посол отметил, что две страны проводят обмен опытом, а также ведут подготовку военных кадров.

Комментируя сотрудничество в области гуманитарной сферы Х. Гайсер сказал, что Азербайджан за годы независимости превратился из страны, принимающей помощь, в страну, которая эту помощь предоставляет. В этом плане посол отметил роль первой леди Мехрибан Алиевой и возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева. Х. Гайсер напомнил, что при поддержке Фонда в пострадавшем от землетрясения Музаффарабаде была построена школа, а в людям, пострадавшим от сильного наводнения несколько лет назад была оказана гуманитарная помощь.

"За все эти дела Мехрибан Алиева была удостоена высшего ордена Пакистана, став тем самым, первым иностранным гражданином, удостоенной этой награды. Она заняла особое место в сердцах пакистанцев", - заключил посол.