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    Посол Пакистана: Кашмир для нас является таким же вопросом, как Нагорный Карабах для Азербайджана

    Пакистан призывает международное сообщество оказать давление в целях прекращения оккупации и кровопролития© Report/ Firi Salim

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Кашмир для нас является таким же важным вопросом, как Нагорный Карабах для Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд, на мероприятии, посвященном очередной годовщине событий в Кашмире.

    По его словам, территория Кашмира оккупирована Индией вопреки резолюциям Совбеза ООН.

    "Пакистан призывает международное сообщество оказать давление на Индию в целях прекращения оккупации и кровопролития. Без решения этой проблемы в регионе не будет мира", - заявил посол.

    По его словам, в ходе конфликта в Джамму и Кашмире погибли  более 100 тысяч гражданских лиц,  около  10 тысяч пропали без вести. 

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