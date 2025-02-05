Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Среди стран Южной Азии Пакистан является самым близким партнером и братской страной для Азербайджана. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 9 июня 1992 года. Исламская Республика Пакистан была одной из первых стран, признавших

Среди стран Южной Азии Пакистан является самым близким партнером и братской страной для Азербайджана. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 9 июня 1992 года. Исламская Республика Пакистан была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана (12 декабря 1991 года). Сотрудничество Азербайджана и Пакистана имеет важное значение и в рамках международных организаций.

Отношения между официальным Баку и Исламабадом развиваются также в экономике и оборонной сфере.

Лидеры Азербайджана и Пакистана часто совершают взаимные визиты. 11 июля прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил государственный визит в Пакистан, а 11 ноября премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Через несколько дней его вновь ждут в Баку с официальным визитом.

Чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин в интервью Report рассказал о деталях этого визита, а также о шагах по выводу отношений на уровень стратегического партнерства, о планах по увеличению торгового оборота, участии Пакистана в проекте Международного транспортного коридора Север-Юг, сотрудничестве в сфере обороны и окружающей среды, борьбе Пакистана с терроризмом и пакистано-индийских отношениях.

- Как бы вы охарактеризовали текущее состояние отношений между Пакистаном и Азербайджаном? Какие шаги необходимы для дальнейшего их развития и поднятия на следующий уровень?

- Наши страны поддерживают братские отношения, глубоко укоренившиеся благодаря общей религии, культуре и взаимном уважении. Пакистан является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, и единственной страной, которая не признает суверенитет Армении и не установил с ней дипотношений. Существует прочная основа взаимной поддержки по ключевым вопросам, таким как уважение территориальной целостности и суверенитета.

Частые обмены на уровне руководства между премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще больше углубили двустороннее сотрудничество во всех областях.

Но, честно говоря, сегодня торговля между двумя странами не находится на желаемом уровне и далека от имеющегося потенциала. Однако под руководством лидеров наших стран предпринимаются серьезные усилия для расширения отношений в различных секторах.

Внимание уделяется диверсификации двусторонней торговли и увеличению ее объемов. С некоторых пор действуют соглашения о преференциальной торговле (PTA) и о транзитной торговле (TTA). Две страны также обсуждают сотрудничество в энергетическом секторе и развитии инфраструктуры.

На прошлой неделе прошло 8-е совместное министерское заседание (IGC) и четвертые по счету двусторонние политические консультации (BPC) в Исламабаде. Стороны обсудили меры по дальнейшему согласованию наших позиций по внешнеполитическим вопросам, представляющим взаимный интерес. В числе вопросов также были пути дальнейшего сотрудничества в области торговли и инвестиций, энергетики, связи, обороны, здравоохранения, туризме и других областях.

Я считаю, что существует большая потребность в сотрудничестве между бизнес-структурами наших стран, поскольку правительство может только создавать условия для облегчения отношений, но не может напрямую участвовать в бизнесе. Поэтому я стараюсь поощрять более тесное взаимодействие между бизнесом. Например, встреча между представителями фондовых бирж двух стран.

Фундаментальной основой наших двусторонних связей является любовь и уважение между двумя народами. Азербайджан превращается в одно из ведущих направлений для пакистанских туристов. В прошлом году Азербайджан посетили более восьмидесяти тысяч человек. Все больше наших студентов учатся в вузах в Баку.

Такие взаимодействия служат мостом для развития большего взаимопонимания и дальнейшего укрепления любви и привязанности между народами братских стран.

Я уверен, что 2025 год принесет отличные новости во всех аспектах наших двусторонних отношений.

- Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует посетить Азербайджан в феврале. Какие документы планируются подписать во время его визита?

- Премьер-министр с нетерпением ждет визита в Азербайджан в феврале. Наши правительства обсуждают несколько новых предложений и рассматривают возможности дальнейшего расширения сотрудничества в существующих областях взаимодействия. Одной из основных обсуждаемых областей является энергетический сектор.

Мы также работаем над развитием сотрудничества в оборонной сфере. Надеемся, скоро будут хорошие новости.

- Какие новые инициативы рассматриваются для укрепления экономических связей? Какие механизмы существуют для увеличения торговли и инвестиций между Пакистаном и Азербайджаном и доведения годового торгового оборота до 2 миллиарда долларов в год?

- Подписанные Соглашения о преференциальной торговле (PTA) и о транзитной торговле (TTA) являются важными моментами для развития наших двусторонних экономических отношений. Эти институциональные изменения позволят снизить тарифы и значительно сократят время и затраты на транзит грузов. Это будет стимулом для предпринимателей обеих стран не только расширять объемы торговли существующими товарами на наших рынках, но и расширять их перечень.

На этом фоне достижение цели в два миллиарда долларов представляется возможным. Это может занять некоторое время, но я верю, что мы в конечном итоге достигнем цели. Пары крупных инвестиционных соглашений будет достаточно для этого.

Стороны также изучают возможности сотрудничества в высокодоходных секторах, включая энергетику, IT, фармацевтику, машиностроение и развитие инфраструктуры. Мы также изучаем возможности создания совместные предприятия для взаимной экономической выгоды.

На прошлой неделе в Исламабаде состоялось 8-е заседание совместной комиссии. Делегации возглавили федеральный министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф и министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев. Обсуждения проходили по различным ключевым секторам, включая энергетику, связь, торговлю и инвестиции, оборонную промышленность, ИКТ, банковское дело, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение и изменение климата.

- Пакистанские компании недавно заявили о желании инвестировать в текстильную промышленность Азербайджана. Хотелось бы узнать, что еще интересует ваших инвесторов в Азербайджане, если ли новые инвестиционные проекты?

- Существует большой потенциал для сотрудничества в текстильном секторе. Текстильная промышленность Пакистана хорошо развита и динамична. В Пакистане производится одежда практически для всех крупных международных брендов.

Растущий спрос в Азербайджане на качественную одежду и опыт Пакистана в ее производстве может сделать сотрудничество в этой сфере очень плодотворным.

В Пакистане проявляют огромный интерес к инвестированию в строительный сектор Азербайджана. Для нас было бы честью стать частью процесса восстановления освобожденных территорий Карабаха.

Пакистан добился огромных успехов в развитии и диверсификации энергетического баланса за счет возобновляемых источников энергии, особенно солнечной. Существует большой потенциал для сотрудничества, включая обмен передовым опытом и создание совместных предприятий между нашими странами в этом важном секторе.

В целом ведутся обсуждения по развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и инфраструктура. Более подробную информацию об этом вы получите во время визита премьер-министра в феврале. Некоторые проекты находятся в стадии подготовки, надеюсь, что они будут анонсированы в ближайшее время.

Также существует большой потенциал для расширения сотрудничества в сельскохозяйственном секторе и животноводстве, ведутся обсуждения о взаимовыгодном сотрудничестве.

Еще одним перспективным сектором для сотрудничества является фармацевтика. Азербайджан в настоящее время импортирует лекарства из Европы по высоким ценам, во многих случаях их аналоги производятся в Пакистане. Они отправляются из Пакистана в другие страны и, следовательно, получают добавленную стоимость. Это означает, что Азербайджан платит дополнительно за тот же продукт. Если мы сможем устранить этих посредников и наладить прямой контакт, Азербайджан сможет получать качественные лекарства из Пакистана.

Инвестиции могут быть взаимными. Наши компании могли бы инвестировать в Азербайджан, строить здесь заводы и промпредприятия. Возможно даже создание совместных предприятий.

- Недавно премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о важности расширения проектов "Пояс и путь" и Международного транспортного коридора "Север-Юг". Учитывая, что Индия является одним из ключевых участников коридора "Север-Юг", планирует ли Пакистан участвовать в этом проекте, как это может регулироваться?

- Пакистан заинтересован и поддерживает все инициативы и проекты, способствующие улучшению связности в регионе. Проекты, такие как “Пояс и путь” (BRI) и “Север-Юг” (INSTC), несомненно, играют важную роль в этом.

Мы ожидаем, что все страны в нашем регионе займут правильную позицию и будут выше близорукой политики Индии. Улучшенная региональная связанность поможет создать более крепкое региональное экономическое сотрудничество, что, в свою очередь, улучшит жизнь наших граждан.

Кроме того, такое сотрудничество имеет важное значение с точки зрения региональной безопасности, поскольку развитие транспортной инфраструктуры способствует стабильности и укреплению доверия между странами.

- Расскажите о сотрудничестве между Азербайджаном и Пакистаном в сфере обороны. Планируются ли новые оборонные соглашения, и каков уровень совместного производства военной техники?

- У нас превосходные отношения во всех сферах, включая оборону. Мы высоко ценим участие Азербайджана в оборонной выставке IDEAS в декабре прошлого года в Пакистане. В свою очередь, Пакистан принял участие в оборонной выставке ADEX в сентябре в Баку.

Возможно, помните, что одним из главных событий ADEX стало представление пакистанских истребителей собственного производства JF-17 Thunder, которые теперь на вооружении ВВС Азербайджана.

С учетом растущих поставок сложного наступательного вооружения Армении со стороны нескольких стран, включая Индию, Пакистан понимает усилия Азербайджана по модернизации своих вооруженных сил для обеспечения региональной стабильности. Азербайджан обладает сильными военно-воздушными силами и армией, однако наличие JF-17 обеспечит дополнительное стратегическое преимущество в регионе.

Мы едины во всех вопросах. Я бы сказал, что сотрудничество между нашими странами в сфере обороны можно сравнить с братским союзом.

- Как Пакистан оценивает роль Азербайджана в обеспечении региональной стабильности?

- Стратегическое расположение Азербайджана на перекрестке Европы и Азии, контроль над Каспийским морем, а также наличие сухопутных границ с Россией, Ираном, Арменией, Грузией и Турцией обеспечивают стране ключевую роль в региональной стабильности.

Я говорю это не потому, что являюсь послом Пакистана, - это объективная реальность. Будучи одной из крупнейших энергодобывающих стран мира, Азербайджан является важным поставщиком энергии в Европу.

Это, наряду с тем, что страна обладает одними из сильнейших Вооруженных Сил в регионе, исторически стало критическим фактором обеспечения безопасности не только на Южном Кавказе, но и за его пределами.

Однако, на мой взгляд, настоящая сила Азербайджана заключается в его динамичной и эффективной внешней политике, проводимой под дальновидным руководством президента Ильхама Алиева, а также в решимости и мужестве азербайджанского народа.

Следует признать и по достоинству оценить факт, что успешная реализация внешнеполитического курса Азербайджана и его стремление к миру и развитию играют ключевую роль не только в обеспечении региональной безопасности и стабильности, но и в социально-экономическом развитии всего региона.

Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы отметить усилия Азербайджана, направленные на отказ от гонки вооружений с Арменией и фокус на восстановлении освобожденных территорий, возвращении вынужденных переселенцев и экономическом развитии страны под смелым руководством президента страны.

Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что позитивные шаги Азербайджана по нормализации отношений с Арменией не встречают должного отклика.

Это особенно важно, учитывая решительную и полную победу Азербайджана во время Второй Карабахской войны в 2020 году, а также антитеррористические операции 2023 года.

Усилия должны быть направлены на региональное процветание, а не на гонку вооружений. К сожалению, правительство Армении игнорирует эти разумные предложения, которые могли бы принести пользу, в первую очередь, самому армянскому народу.

Армения должна осознать, что Азербайджан не стремится к гонке вооружений. Его приоритет - направить ресурсы на возвращение внутренне перемещенных лиц на родину, откуда они были вынуждены бежать в результате армянской оккупации.

Я считаю, что премьер-министр Армении должен прислушаться к этим мудрым советам, поскольку Азербайджан является не только сильной в военном плане, но и наиболее миролюбивой страной в регионе. Однако он также имеет законное право на самооборону.

Сегодня мы наблюдаем попытки вновь разжечь уже урегулированный азербайджано- армянский конфликт. Для Азербайджана, Пакистана и Турции этот вопрос закрыт. В этом контексте остается непонятным, почему некоторые страны, включая Индию, продолжают поставлять Армении крайне опасное вооружение.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: Пакистан всегда стоял на стороне братского Азербайджана и продолжит поддерживать его справедливую позицию по Карабаху.

- Пакистан активно участвует в борьбе с изменением климата. Планируется ли после COP29 сотрудничество с Азербайджаном по экологическим вопросам?

- Премьер-министр Шахбаз Шариф принял участие в COP29, что свидетельствует о приверженности Пакистана сотрудничеству с Азербайджаном и его поддержке председательства вашей страны на конференции по борьбе с экзистенциальной угрозой для человечества - изменением климата.

Пакистан остается одной из наиболее уязвимых к изменению климата стран мира. Это подтверждают разрушительные наводнения 2022 года, которые затронули более 33 миллионов человек и нанесли значительный ущерб. Этот кризис наглядно демонстрирует, что наибольшие потери несут страны, чей вклад в глобальные выбросы парниковых газов минимален.

В связи с этим Пакистан нуждается в надежной международной поддержке, особенно со стороны крупнейших эмитентов, исторически ответственных за климатический кризис. Финансирование необходимо не только для ликвидации последствий стихийных бедствий, но и для долгосрочных стратегий адаптации и смягчения последствий изменения климата, включая переход на зеленую энергетику.

- Азербайджан неоднократно заявлял, что ООН необходима реформа, а СБ ООН не отражает сложившихся в мире реалий. Какова позиция Пакистана по этому вопросу?

- ООН, особенно Совет Безопасности, действительно нуждаются в реформировании. Пакистан неизменно выступает против создания дополнительных постоянных мест, поскольку нынешнее постоянное членство стало результатом договоренностей, достигнутых после Второй мировой войны. Сегодня нет оснований для создания новых “центров привилегий” в ООН, и мы против монополизации Совета Безопасности несколькими странами.

Более прозрачный механизм для стран, стремящихся к более частому представительству в Совете Безопасности, мог бы основываться на демократическом процессе периодических выборов через Генеральную Ассамблею ООН, а не на закреплении постоянных привилегий. Существует широкий консенсус по вопросу расширения двухлетних непостоянных мест, что Пакистан поддерживает, поскольку это обеспечит более справедливое представительство без усиления разрыва между государствами-членами. Пакистан предлагает, чтобы непостоянные члены избирались Генеральной Ассамблеей, что позволит повысить инклюзивность и эффективность Совета.

Обсуждение этого вопроса продолжается. Сам факт того, что окончательное решение до сих пор не принято, демонстрирует медлительность бюрократических процессов в ООН, где дебаты могут длиться десятилетиями без конкретных результатов. Это подтверждает необходимость реформирования организации.

Пакистан поддерживает предложение группы “Единство в консенсусе” (UfC) о добавлении 11–12 новых непостоянных членов, что позволит расширить представительство малых и средних государств, многие из которых никогда не входили в Совет Безопасности. Такая мера будет способствовать демократизации и повышению подотчетности Совета Безопасности ООН.

- Как бы вы оцениваете усилия Пакистана по борьбе с терроризмом в сотрудничестве с соседними странами?

- После вывода войск США из Афганистана и прихода талибов к власти в 2021 году ситуация с терроризмом в Пакистане серьезно ухудшилась.

Мы наблюдаем рост террористических атак, связанных с группировками, базирующимися в Афганистане. Пакистан неоднократно призывал афганское руководство принять действенные меры, чтобы не допустить превращения своей территории в очаг терроризма. Более того, мы заявили о готовности сотрудничать с талибами в этом направлении, поскольку Пакистан всегда находился на переднем крае борьбы с терроризмом и остается приверженным этой позиции.

Мы считаем афганский народ братским. Пакистан принял более 4 миллионов афганских беженцев за последние 40 лет. С момента советского вторжения в Афганистан мы стали страной, предоставившей убежище наибольшему числу афганцев.

В настоящее время в Пакистане проживает около миллиона афганцев. Мы встретили их с распростертыми объятиями, но, к сожалению, сталкиваемся с растущими вызовами.

Создается впечатление, что афганское правительство либо не в состоянии контролировать ситуацию, либо не желает этого делать. В результате с афганской территории продолжаются атаки на Пакистан.

Мы настоятельно рекомендуем афганскому руководству сосредоточиться на восстановлении страны, социально-экономическом развитии и принятии эффективных мер, чтобы не стать местом прибежища террористических группировок, осуществляющих трансграничные атаки. Однако отсутствие со стороны Афганистана адекватных шагов привело к усилению террористических проявлений в Пакистане, на что Вооруженные силы были вынуждены дать ответ.

Важно отметить, что ВС Пакистана стараются делать это сдержанно, надеясь, что афганская сторона прислушается к рекомендациям.

Рост террористических группировок в Афганистане во многом обусловлен наличием финансирования. Не секрет, что третьи страны, включая Индию, ведут опасную игру, поддерживая терроризм, оказывая финансовую помощь группировкам, действующим против Пакистана. У нас есть документальные доказательства этого.

В Пакистане был задержан сотрудник индийской разведки, который семь лет назад признался в организации атак на нашу страну. Несмотря на попытки Пакистана наладить конструктивный диалог с Индией, мы продолжаем сталкиваться с ее поддержкой террористической деятельности.

Подобные действия подрывают региональную стабильность и представляют серьезную угрозу миру. Поэтому международное сообщество должно принять действенные меры для прекращения индийского спонсирования терроризма. Важно понимать, что терроризм, поддерживаемый Индией, направлен не только против Пакистана. Недавние случаи террора и убийств в Канаде и США доказывают, что эта угроза выходит далеко за пределы нашего региона.

В сложившейся ситуации было бы разумно, если бы афганские власти, наконец, прислушались к нашим советам и предприняли необходимые шаги для обеспечения безопасности.

- Азербайджан поддерживает правомерную позицию Пакистана по вопросу Джамму и Кашмира. Планируются ли переговоры с Индией по ситуации в этом регионе?

- Пакистан высоко ценит неизменную поддержку, оказываемую Азербайджаном, являющимся важным членом Контактной группы ОИК по Джамму и Кашмиру, народу региона, который уже более семи с половиной десятилетий находится под жестокой индийской оккупацией.

Долговременный и устойчивый мир в Южной Азии зависит от справедливого и мирного урегулирования кашмирского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также чаяниями и желаниями мужественного народа Кашмира.

Пакистан открыт для переговоров с Индией на любом уровне и в любом формате. Однако это не находит отклика со стороны индийского руководства, которое продолжает использовать политику исламофобии в своих политических интересах.

С 2019 года отношение Индии к мусульманскому населению стало еще более жестким. На мой взгляд, для проведения переговоров необходима искренность обеих сторон. Если она отсутствует хотя бы у одной, диалог теряет смысл.

Азербайджан успешно освободил свои территории после 30 лет оккупации. Этот исторический факт доказывает, что волю народа невозможно подавлять вечно. Сегодня Пакистан, как и Азербайджан на протяжении многих лет, стремится решить проблему дипломатическим путем. Права народа Кашмира должны быть восстановлены в соответствии с резолюциями СБ ООН. Пока Индия не согласится на это, Пакистан будет продолжать оказывать дипломатическую и моральную поддержку Джамму и Кашмиру.