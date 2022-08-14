Посол Пакистана: Благодарю Азербайджан за вклад в двусторонние отношения

В посольстве Пакистана отпраздновали день независимости Пакистана.

В посольстве Пакистана отпраздновали день независимости Пакистана.

Как передает Report, на мероприятии присутствовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В честь 75-летия независимости в посольстве был поднят флаг страны, зачитаны письма президента и премьер-министра Пакистана.

Билал хаи в интервью журналистам заявил, что отношения Азербайджана и Пакистана развиваются на высшем уровне и охватывает многие сферы, имеют глубокую историю. "Азербайджан всегда поддерживает Пакистан, так же как и Пакистан. Наша страна была одной из первых, кто признал независимость Азербайджана. Благодарю правительство Азербайджана за вклад в развитие двусторонних отношений",- сказал он.

Посол также заявил о развитие отношений между странами в сфере туризма, добавив, что сейчас в неделю выполняются 4 рейса из Пакистана в Азербайджан из Карачи, Лахора и Исламабада, а неделю Азербайджан посещают более чем 1000 туристов из Пакистана. «Чаще всего они приезжают для путешествия также для ознакомления бизнес возможностями Азербайджана. Это хороший знак для развития экономического потенциала двух стран",- заявил посол.

"Лидерство Азербайджана очень важно, Азербайджан стремится добиться стабильности, мира и процветания в регионе. Нет другой альтернативы кроме мира. Мир важен не только для соседних стран, но и для всего региона и для международного общества", - отметил Б.Хаи.

Напомним, что в этом году также отмечается 30-летие установление дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном