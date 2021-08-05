Посол Пакистана: Азербайджан демонстрирует четкую позицию по кашмирскому вопросу

"Как и в Пакистане, в Азербайджане мирно проживают представители разных религий".

"Как и в Пакистане, в Азербайджане мирно проживают представители разных религий".

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, выступая в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине отмены статуса Джамму и Кашмир.

Посол поблагодарил Азербайджан за поддержку Пакистана в кашмирском вопросе, а также добавил, что "Азербайджан оказал непоколебимую поддержку. Президент Ильхам Алиев четко и ясно продемонстрировал свою позицию по этому вопросу". Билал Хаи отметил, что в отличие от других стран, Азербайджан не применяет двойные стандарты.

Он также сообщил, что в скором времени представители Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетят Азад-Кашмир (Свободный Кашмир). Посол сказал, что "Пакистану также хотелось бы обеспечить визит и в Джамму и Кашмир, но индийская сторона не допускает туда независимых журналистов, представителей международных организаций и иностранных наблюдателей".

Билал Хаи заявил, что за последнее время кашмирский вопрос трижды выносился на обсуждение международных организаций: "Европейский парламент провел слушания по ситуации в Кашмире, и требует выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. В оккупированных провинциях необходимо провести референдум, чтобы люди, проживающие там, проголосовали в составе какого государства хотят жить. Пакистан примет результаты референдума в Джамму и Кашмире".

Напомним, что 5 августа 2021 года - вторая годовщина односторонних действий правительства Индии на международно признанной спорной территории Джамму и Кашмир. Пакистан считает, что действия, совершенные 5 августа 2019 года, является явным нарушением резолюций 91 и 122 Совета Безопасности ООН и четвертой Женевской конвенции.