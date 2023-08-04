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Посол: Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира

Посол: Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 19:21
Посол: Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира

Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол сказал, что Азербайджан находится в числе стран, которые оказывают непоколебимую поддержку Пакистану в вопросе Джамму и Кашмира.

"Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым оказывает всестороннюю поддержку Пакистану", - сказал он.

Посол напомнил, что во время недавнего визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Баку, президент Азербайджана еще раз подтвердил свою поддержку народу Пакистана.

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Версия на английском языке Ambassador: Pakistan highly values Azerbaijan's support in issue of Jammu and Kashmir

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