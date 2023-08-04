Посол: Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира

Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира.

Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол сказал, что Азербайджан находится в числе стран, которые оказывают непоколебимую поддержку Пакистану в вопросе Джамму и Кашмира.

"Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым оказывает всестороннюю поддержку Пакистану", - сказал он.

Посол напомнил, что во время недавнего визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Баку, президент Азербайджана еще раз подтвердил свою поддержку народу Пакистана.