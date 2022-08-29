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Посол: Пакистан счастлив иметь таких настоящих друзей, как Азербайджан и Турция

Посол: Пакистан счастлив иметь таких настоящих друзей, как Азербайджан и Турция "Пакистан счастлив иметь таких настоящих друзей, как Азербайджан и Турция".
Внешняя политика
29 августа 2022 г. 07:55
Посол: Пакистан счастлив иметь таких настоящих друзей, как Азербайджан и Турция

"Пакистан счастлив иметь таких настоящих друзей, как Азербайджан и Турция".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билал Хайе.

"Посол Джахид, спасибо за ваши молитвы. Пакистан счастлив иметь таких настоящих друзей, как Азербайджан и Турция", - поблагодарил он посла Турции в Азербайджане за поддержку.

Отметим, что ранее посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы выразил соболезнования Пакистану в своем в Twitter-аккаунте.

"Мы разделяем боль наших пакистанских братьев, желаем Божьей милости погибшим в результате наводнения, терпения их семьям. Как Турция, мы всегда поддерживали наших пакистанских братьев и будем продолжать это делать", - отметил турецкий дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Pakistan Azərbaycan və Türkiyə kimi həqiqi dostları olduğu üçün xoşbəxtdir”

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